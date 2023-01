Icardi geloso di Wanda attacca la moglie di un ex collega: "Povera cornuta"

Mauro Icardi è pazzo di gelosia nei confronti di sua moglie Wanda Nara.

E’ per questo che ha attaccato pubblicamente la moglie di un ex collega, ovvero Simona Guatieri, consorte di Keita Baldé. La replica della coppia non lascia spazio a dubbi.

Mauro Icardi geloso di Wanda attacca la moglie di un ex collega

La tormentata storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua ad andare avanti a colpi di scandali. L’ultimo è andato in scena proprio nelle ultime ore e coinvolge un’altra coppia del mondo del calcio, l’ex compagno dell’Inter Keita Baldé e la moglie Simona Guatieri.

Tutto è iniziato quando in un programma argentino il giornalista Jordi Martin ha raccontato:

“Ieri sera Wanda ha litigato con Mauro. Secondo quanto mi dicono dall’ambiente di Icardi, lei è scappata con un calciatore, l’ex compagno di squadra di Icardi, Keita Baldé. Mi hanno assicurato che ci sono stati due incontri, uno a Milano e un altro a Dubai. Quello di Milano è quello che Icardi ha scoperto davanti alla telecamere”.

Maurito, infuriato come non mai, ha attaccato via social il giornalisa e la moglie dell’ex compagno.

Mauro Icardi contro Simona e Keita

Icardi, via Instagram, ha dato del bugiardo al giornalista e ha attaccato la moglie di Keita. Ha tuonato:

“Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po’ di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati ​​di Instagram perché me li ha mandati mia moglie (ovviamente non li pubblicherò). Pubblicherò solo il mio contatto di ieri sera con questa ragazza e chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati a parlare in videochiamata fino alle 6 del mattino per organizzare il ritorno dei nostri figli”.

Mauro ha poi postato la conversazione avuta con Simona e ha aggiunto: “Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invita Wanda a Dubai“.

Simona e Keita replicano a Icardi

Simona Guatieri e Keita, raggiunti dal giornalista argentino Juan Etchegoyen, hanno replicato alla sfuriata social di Icardi. “Vivono di queste notizie, noi non vogliamo sapere niente di tutto questo“, ha dichiarato la donna. Il calciatore ha aggiunto:

“Quello che oggi tocca a noi, forse domani tocca a qualcun altro. Come ti passa per la testa dire una cosa del genere? Abbiamo trascorso alcuni compleanni come colleghi di lavoro, un rapporto cordiale”.

La moglie di Keita ha concluso: