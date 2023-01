Wanda Nara e Icardi: è guerra per l'affidamento delle figlie

Secondo i rumor in circolazione il rapporto tra Wanda Nara e il suo ex marito, Mauro Icardi, sarebbe rapidamente degenerato e i due starebbero ingaggiando una battaglia legale per la custodia delle figlie.

Wanda Nara contro Mauro Icardi

I rapporti sarebbero alquanto tesi tra Wanda Nara e il suo ex marito, Mauro Icardi, che a ottobre hanno annunciato il loro addio a mezzo social. L’ex manager e showgirl del calciatore ha dichiarato di voler mantenere con lui rapporti pacifici ma, nel frattempo, sembra che i due si stiano fronteggiando attraverso i loro legali per la custodia delle due figlie, rimaste a vivere con la madre.

Wanda Nara ha anche altri tre figli, nati dalla sua precedente unione con Maxi Lopez.

Oggi inaspettatamente lei e il suo primo ex marito sembrano aver ritrovato un equilibrio e in tanti hanno persino creduto che tra i due potesse essere in atto un ritorno di fiamma. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e Maxi Lopez non ha commentato quanto accaduto tra la sua ex moglie e Mauro Icardi.

Senza dubbio i rapporti tra i due volti del calcio non sarebbero stati dei migliori visto che Wanda Nara tradì Lopez proprio con Icardi.

Per il momento non sono note altre informazioni sulla vicenda e sui social Wanda Nara ha preferito non proferirne parola con i fan. La showgirl continua a godersi il tempo trascorso con i suoi 5 figli, rimasti tutti a vivere insieme a lei.