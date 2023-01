Wanda Nara ha tradito Icardi con un calciatore: lo scoop

Wanda Nara avrebbe tradito Mauro Icardi con un famoso ex calciatore dell'Inter e sulla questione è intervenuto lo stesso ex marito della showgirl.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Wanda Nara avrebbe tradito Mauro Icardi con Keita Balde Diao, ex calciatore di Lazio e Inter ed ex compagno di squadra dello stesso ex marito.

Wanda Nara: il tradimento

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a destare scalpore e i due, che negli ultimi tempi sono tornati anche a mostrarsi insieme, non smettono di scagliarsi frecciatine e recriminazioni via social. Nelle ultime ore Mauro Icardi si è scagliato via social contro l’ex moglie che, secondo i rumor in circolazione, lo avrebbe tradito con il suo ex compagno di squadra, Keita Balde Diao.

Lo stesso Balde Diao è sposato da soli 8 mesi. A lanciare lo scoop è stato il gionalista Jordi Martin, che ha specificato anche che Icardi si sarebbe accorto del tradimento di sua moglie vedendo dei movimenti sospetti su una loro carta di credito. Icardi attraverso i social ha replicato scrivendo:

“Ti risparmio il chiarimento di domani mattina, così hai tempo per altre cose… Ho soltanto avvisato una povera cornutache suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati).(…) Voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo stati fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli.

Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina.”

Al momento Wanda Nara non ha commentato la vicenda e in tanti tra i suoi fan si chiedono quali sviluppi ulteriori avrà la sua rottura da Mauro Icardi (con cui sembra che per altro sia in corso una battaglia legale per l’affidamento delle figlie).