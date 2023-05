Possibile crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: coppia nata a Uomini e donne, i due non hanno mai né confermato né smentito i rumors sulla questione. Qualcuno nei giorni scorsi ha parlato di tradimenti, ma ci ha pensato Maria De Filippi a smentire per loro.

Il post sospetto su Instagram

Se è vero che, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, di fronte al silenzio di Ida e Alessandro i followers della coppia hanno pensato bene di incrementare la modalità investigativa per cercare di tirare fuori qualche informazione dai loro profili su Instagram. Ed ecco che qualcosa spunta fuori: una storia di lui che, ripostando un oroscopo, sembra lasciar intuire che le cose con Ada non vadano bene: «Quando ti stanchi, ti stanchi davvero, non minacci più, non avverti, non supplichi, non ti interessi più, ti fermi solo, chiudi il libro, spegni la luce e metti un punto». Parole che alludono a un capolinea, che sia quello della sua storia d’amore con la Platano?

Qualcosa non torna

In una recente intervista Alessandro aveva smentito così i rumors: «Direi che siamo in una fase avanzata: il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle storie che ho avuto in passato, anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrare davvero pochi».