Uomini e Donne: Carlo Alberto e Nicole si sono lasciati dopo due settimane, lui: "Non attaccatela è stata onesta"

La storia d’amore tra Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli è già finita. La coppia uscita da Uomini e Donne il 12 maggio, è stata insieme appena due settimane, sabato 27 maggio infatti l’ex tronista ha annunciato durante una diretta Instagram la fine della loro storia, difendendo l’ex dall’eventuale attacco dei fan: “Ho apprezzato la sua onestà, non attaccatela”.

Nicole ha lasciato Carlo, l’annuncio durante la diretta Instagram

Proprio Carlo Alberto Mancini ha tenuto a chiarire la sua situazione ai follower durante una diretta su Instagram: lui e Nicole non sono più una coppia, decisione presa dalla donna che, stando a quanto riportato da Carlo, non prova più sentimenti nei suoi confronti.

Nonostante il dispiacere, Carlo ha mantenuto i toni decisamente pacati riserbando per Nicole parole gentili: “È successo in maniera onesta, pulita. È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato“.

Cosa diceva la coppia una settimana fa a Verissimo

La notizia è apparsa un po’ come un fulmine a ciel sereno, visto quanto dicevano i due appena una settimana fa a Verissimo: “Piano piano, passo dopo passo spero che poi potremo coronare così questa storia. Vediamo. Stavo impostando i miei progetti a Ravenna, però, ho conosciuto questo angelo qui e ho cercato di capire come avvicinarmi a lei. Tutto ciò che voglio è stare vicino a lei. Tutto il resto si incastra e si organizza. A me interessa stare vicino a lei” diceva Carlo, mentre Nicole ci era andata, probabilmente non a caso visto come si è evoluta la situazione, decisamente coi piedi di piombo: “Tendo ad andarci piano con le cose proprio perché ci tengo molto. Più le cose sono forti e importanti, più vanno rispettate e vissute con i giusti tempi. Sarà per il passato che ho avuto. Mi dice delle parole e delle frasi che mi illuminano il cuore”.