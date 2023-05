Perché la ragazza di Lucas Peracchi non contesta la sua nuova attività hard: "Mi appoggia in tutto"

La sua scelta aveva suscitato molto scalpore e a distanza di pochi giorni Lucas Peracchi di Uomini e Donne spiega la sua svolta hard: “Ecco perché lo faccio”. L’ex tronista ha spiegato i motivi della sua scelta ed anche come l’ha presa la sua ragazza. Una scelta che ha lasciato perplessi molti suoi follower. In più sono stati moltissimi fra questi ultimi a chiedersi come l’abbia presa la fidanzata dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi che aveva avuto anche una storia con Mercedesz Henger.

Lucas Peracchi e l’hard: il perché della scelta

Peracchi ha aperto un profilo Instagram dal nome inequivocabile dove sponsorizza la sua attività accanto a giovani ragazze. E in merito alla proposta dagli Usa che aveva ricevuto ed al perché abbia accettato Peracchi ha detto: “Ho iniziato per gioco con il sito blu, poi siccome non era più soddisfatti, mi divertivo e mi piaceva ho detto ‘ma perché non giocare al tavolo dei grandi?’”

La reazione della fidanzata alla notizia

“Anche perché mi ero stancato, Only Fans ha dato a molti un potere che non sono in grado di controllare secondo me”. E la sua fidanzata, come l’ha presa? “La mia ragazza è molto intelligente, è una ragazza fantastica ed è la donna della mia vita. Mi ha conosciuto che facevo questo e sa anche che è per il bene di tutti”. E in chiosa: “Lei mi appoggia in tutto, vuole la mia felicità e che io raggiunga i miei sogni”.