Esistono pochi dubbi rispetto al fatto che Ida Platano sia uno dei personaggi più amati in assoluto nella storia di Uomini e Donne.

Definitivamente uscita di scena dal programma con il suo Alessandro Vicinanza, la donna ha accettato di raccontarsi in una nuova intervista esclusiva, concessa nelle scorse ore al magazine ufficiale del programma.

Prima di tutto, la dama ha avuto la possibilità di rivelare al magazine qualche curiosità in più sulla sua vita prima di entrare a far parte del cast della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

A proposito, Platano ha commentato:

Quando abitavo ancora a Palermo ho iniziato a lavorare per una coppia di parrucchieri che avevano un salone dedicato sia agli uomini che alle donne. Non avendo esperienza, per i primi tempi mi limitavo a fare gli shampoo e a spazzare per terra. Il proprietario di questo salone è poi diventato il mio maestro: è stato lui a darmi l’input di buttarmi nel mondo del lavoro perché mi vedeva appassionata