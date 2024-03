Idf, ucciso in Libano esponente chiave di Jamaa al-Islamiya

In Libano è stato ucciso un esponente chiave del gruppo terroristico Jamaa al-Islamiya. L’attacco ha distrutto un edificio nella città di Habbariyeh.

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che durante un attacco notturno nel sud del Libano è stato ucciso un esponente chiave del gruppo terroristico Jamaa al-Islamiya, che in passato aveva promosso complotti terroristici contro il territorio israeliano. Le forze israeliane hanno spiegato che l’attacco ha distrutto un edificio nella città di Habbariyeh, a cinque chilometri dal confine con Israele. L’uomo è stato ucciso “insieme ad altri terroristi che erano nell’edificio”.

Nell’attacco aereo israeliano avvenuto a sud del Libano ci sono stati sette morti. Secondo l’Idf sarebbero stati uccisi dei terroristi del gruppo Jamaa al-Islamiya. Intanto, in un clima di gelo tra Usa e Israele, il governo Biden non è ancora arrivato ad una conclusione se Israele abbia violato le leggi internazionali di guerra. La scorsa settimana Israele ha presentato assicurazioni scritte spiegando che l’uso delle armi fornite dagli Stati Uniti non viene usato per violare le leggi umanitarie a Gaza.