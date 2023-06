Se state pensando di ristrutturare il vostro bagno o la vostra casa, per realizzare il vostro sogno, potete scegliere gli elementi che rispecchiano i vostri gusti dal ricco catalogo di Exagonshop.

Il bagno e la casa dei vostri sogni grazie a Exagonshop

Ristrutturare il proprio bagno o la propria cucina è un passo importante per riuscire ad avere la casa dei propri sogni. Scegliere ogni dettaglio della stanza, in base ai propri gusti e all’arredamento delle altre stanze, può essere un momento divertente e piacevole, soprattutto se si ha la possibilità di scegliere tra tante opzioni. Il catalogo di Exagonshop è davvero molto ricco e consente ai clienti di scegliere ogni dettaglio per riuscire a rendere le proprie idee e i propri desideri una splendida realtà. Consultando il catalogo di Exagonshop è possibile acquistare online tutti i prodotti necessari per arredare il proprio bagno o la propria cucina comodamente da casa, senza però perdere di vista il vero obiettivo, ovvero rendere la propria casa ancora più personale e ben arredata, grazie a prodotti di qualità. I clienti che decidono di affidarsi a questo negozio online possono scegliere tra migliaia di prodotti per l’arredo bagno, mobili e sanitari per il bagno, sanitari sospesi, parquet, ceramiche, rivestimenti bagno e cucina, rubinetteria e riscaldamenti. Tantissime opzioni per rendere la propria stanza confortevole, affidandosi a dei veri professionisti, senza perdere la comodità di acquistare i prodotti online ma con la certezza della qualità dei prodotti acquistati. Un esempio sono sicuramente i piatti doccia effetto pietra, moderni e innovativi, perfetti per una casa in stile minimal e innovativo. La superficie antiscivolo permette di utilizzare questo tipo di piatto doccia con il massimo comfort evitando eventuali urti.

Exagonshop, l’arredo per bagno e casa a portata di click

Avete intenzione di ristrutturare il vostro bagno o la vostra cucina in modo pratico e sicuro? Exagonshop è un negozio online con un magazzino di oltre 10.000mq, 5.000mq di esposizioni e 3 show-room tra Aversa e Caserta, con i migliori marchi del momento. Assicura a clienti e aziende prodotti di grande qualità, innovativi e di ultima generazione, riuscendo ad accontentare tutti, grazie ad un ampio catalogo di scelta. Grazie alla competenza e all’esperienza, sempre con una grande voglia di innovarsi e puntare al futuro, lo shop online è diventato un vero punto di riferimento e un leader nel settore delle ceramiche, dell’arredo bagno, della rubinetteria e del parquet. Lo staff è composto da 35 professionisti, tra architetti ed interior designer, che sono sempre a disposizione dei clienti, così da offrire un servizio personalizzato in grado di soddisfare tutte le esigenze per arredare la propria casa. Questo progetto è nato dall’esigenza dei clienti di avere un punto di riferimento più innovativo e facilmente accessibile, che tenga conto dei bisogni e dei gusti di ogni persona, mettendo insieme la qualità dei prodotti e l’approccio umano, che non può mancare. Grazie ad Exagonshop sarà possibile scegliere online i prodotti più adatti alle proprie esigenze, chiedere una consulenza, confrontarsi con esperti e avere la certezza di ristrutturare il proprio bagno e la propria cucina con prodotti di qualità, che possano rispettare i vostri gusti e l’arredamento della vostra abitazione. I prodotti che troverete nel catalogo hanno un design moderno e sono perfettamente adattabili ad ogni stanza, con vari colori, varie caratteristiche e la possibilità di personalizzarli. Un’occasione da non perdere per dare un tocco ancora più personale alla propria abitazione.