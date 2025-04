La nuova direttiva sui servizi operativi

Il Comando generale dei carabinieri ha recentemente annunciato una significativa modifica riguardante l’uniforme dei propri membri. A partire da ora, la bandoliera, un accessorio storico presente da circa due secoli, non sarà più indossata durante i servizi operativi. Questa decisione si applica a tutte le situazioni in cui i carabinieri operano in auto, moto, a cavallo o a piedi, inclusi i servizi di vigilanza a obiettivi sensibili. La scelta di rimuovere la bandoliera in queste circostanze rappresenta un passo importante verso una maggiore funzionalità e praticità nell’abbigliamento operativo.

Il parere del sindacato Sim Carabinieri

Il sindacato Sim Carabinieri ha accolto con entusiasmo questa decisione, sottolineando come già nel settembre 2019 avessero richiesto l’esenzione dall’uso della bandoliera per il personale in servizio operativo esterno. Secondo il sindacato, questa modifica rappresenta una vittoria per le istanze sollevate in passato e un riconoscimento delle esigenze pratiche degli agenti sul campo. “La nostra battaglia ha trovato finalmente accoglimento”, ha dichiarato un rappresentante del sindacato, evidenziando l’importanza di adattare l’uniforme alle reali necessità operative.

Utilizzo della bandoliera in altre occasioni

Nonostante la bandoliera non sarà più parte dell’uniforme durante i servizi operativi, il sindacato ha chiarito che continuerà a essere utilizzata in contesti cerimoniali e rappresentativi. Questo include eventi ufficiali, servizi di onore e rappresentanza, nonché vigilanza presso istituzioni di alto profilo come ministeri e tribunali. La bandoliera, quindi, non scomparirà completamente dall’uniforme dei carabinieri, ma sarà riservata a situazioni specifiche dove il suo uso è giustificato e appropriato.