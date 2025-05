Un momento indimenticabile in piazza San Pietro

Il cardinale Angelo Becciu ha condiviso le sue emozioni in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Unione Sarda, descrivendo il momento in cui ha assistito all’elezione di Leone XIV. La fumata bianca, che ha segnato l’inizio del nuovo pontificato, è stata una sorpresa inaspettata per il porporato sardo.

“Non mi aspettavo che l’annuncio arrivasse a quell’ora”, ha dichiarato Becciu, rivelando di essere stato sul punto di lasciare la piazza quando ha visto il segnale che annunciava il nuovo Papa. La sua reazione immediata è stata quella di correre verso la Cappella Sistina per rendere omaggio al nuovo pontefice.

Un legame speciale con Leone XIV

Becciu ha sottolineato il legame personale che lo unisce a Leone XIV, spiegando di conoscerlo bene sin dal suo arrivo a Roma. “Una volta ci siamo incontrati per caso in piazza San Pietro”, ha raccontato, ricordando come il nuovo Papa lo avesse riconosciuto e ricordato un incontro avvenuto a Cuba. Questo legame ha reso l’abbraccio tra i due ancora più significativo, rappresentando un momento di gioia condivisa in un contesto di grande emozione.

Un appello alla pace e alla serenità

Durante l’intervista, Becciu ha anche riflettuto sull’importanza della pace in un periodo di conflitti globali. Ha evidenziato come i cardinali, durante le Congregazioni generali, abbiano sentito la necessità di lanciare un appello ai governi affinché si impegnino a ripristinare la pace nei paesi colpiti da guerre e tensioni. “Il Papa si è fatto subito interprete di questa richiesta”, ha affermato, sottolineando il ruolo cruciale della Chiesa nel promuovere la pace e la riconciliazione.

Riflessioni sulla propria vicenda giudiziaria

Becciu ha affrontato anche la sua personale vicenda giudiziaria, esprimendo la sua sofferenza ma anche la sua determinazione a offrire questa esperienza a Dio per il bene della Chiesa. “Le nostre sofferenze sono momenti difficili, ma nella prospettiva della Chiesa diventano piccole cose che hanno valore”, ha dichiarato, evidenziando come la fede possa trasformare le difficoltà in opportunità di grazia.

Un messaggio di speranza per il futuro

Infine, il cardinale ha lanciato un appello alla comunità ecclesiale, invitando tutti a riprendere il cammino con serenità e entusiasmo. “Crediamo nella Chiesa, cerchiamo di dare la nostra vita per la Chiesa e di essere testimoni autentici della nostra fede”, ha concluso Becciu, esprimendo la sua fiducia nel futuro della Chiesa e nel suo ruolo di guida spirituale.