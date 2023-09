Il caso del Giappone, paese con il più alto debito pubblico al mondo, è sicuramente degno di nota. Il suddetto debito è pari al 258% del suo Prodotto Interno Lordo. Un disastro che si è creato a causa delle diverse politiche che si sono susseguite per cercare di risanare un’economia del tutto devitalizzata, per non dire morta. Nonostante ciò il debito pubblico non ha mai significato un reale problema per gli investitori internazionali e i motivi sono diversi. Il debito, ad esempio, è detenuto da investitori locali e dalla banca centrale, lo stato possiede un patrimonio consistente a garanzia e, inoltre, la spesa pensionistica è ben monitorata nonostante la popolazione continui a invecchiare.

Il caso del Giappone: un modello per gli altri paesi?

In Italia, spesso politici, analisti e commentatori citano il Giappone per dimostrare che un alto debito pubblico potrebbe non essere necessariamente un problema insormontabile. Tuttavia, è importante affrontare questa questione con prudenza, considerando le specificità dell’Italia, dove il rapporto debito pubblico-PIL raggiunge il 144,4%.

Le somiglianze tra Italia e Giappone

Come fa notare Il Post, è un dato di fatto che l’economia giapponese e quella italiana abbiano alcune somiglianze significative. Entrambi i paesi affrontano il problema di un elevato debito pubblico, con l’Italia al quinto posto per dimensione a livello mondiale. Inoltre, negli ultimi 25 anni, Giappone, Grecia e Italia hanno registrato uno dei tassi più bassi di crescita del reddito pro capite tra i paesi avanzati.