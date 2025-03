Un delitto che ha scosso l’Italia

Il caso di Chiara Poggi, giovane donna assassinata nella sua casa di Garlasco nel 2007, continua a suscitare interesse e dibattito a quasi due decenni dal tragico evento. Durante la puntata del 14 marzo di “Quarto Grado”, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha messo in luce i “troppi errori” che hanno caratterizzato l’inchiesta, sollevando interrogativi inquietanti sulla gestione del caso. La condanna del fidanzato Alberto Stasi, avvenuta nel 2009, è stata oggetto di discussione, soprattutto alla luce delle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Nuove indagini e test del DNA

La Procura ha avviato un nuovo filone d’inchiesta, sottoponendo Sempio al test del DNA. Questo sviluppo ha riacceso l’interesse pubblico e ha portato a una rivalutazione delle prove raccolte all’epoca. Nuzzi ha evidenziato come le impronte di cinque polpastrelli trovate sulla spalla sinistra del pigiama rosa di Chiara rappresentassero una firma dell’assassino, un dettaglio che non è stato adeguatamente considerato durante le indagini iniziali. “Il corpo è stato voltato, la maglietta rosa è finita intrisa di sangue e quella firma cancellata”, ha dichiarato Nuzzi, esprimendo il suo sdegno per la gestione dell’inchiesta.

Le contraddizioni delle analisi genetiche

Un altro aspetto critico sollevato da Nuzzi riguarda le relazioni di tre genetisti che avevano attribuito il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara a “qualcuno di diverso” rispetto a Stasi. Queste tesi, inizialmente promettenti, sono state successivamente stracciate, lasciando spazio a dubbi e confusione. “Non chiedetemi chi è il colpevole, ma se le indagini sono piene di errori bisogna chiedersi il motivo”, ha concluso il giornalista, sottolineando l’importanza di una revisione critica delle procedure investigative.

Un caso che non si chiude

Il delitto di Chiara Poggi rimane uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana. A distanza di 18 anni, la questione della giustizia e della verità continua a essere al centro del dibattito pubblico. Le nuove indagini potrebbero portare a sviluppi inaspettati, ma sollevano anche interrogativi sulla capacità delle autorità di gestire casi complessi e di garantire un processo equo. La speranza è che, attraverso un’analisi approfondita e una revisione delle prove, si possa finalmente fare luce su un omicidio che ha segnato profondamente la comunità di Garlasco e l’intero paese.