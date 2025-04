Il Conclave: una tradizione secolare

Il Conclave, che avrà inizio mercoledì 7 maggio, rappresenta un momento cruciale per la Chiesa cattolica. Questo evento, che si svolge nella Cappella Sistina, è caratterizzato da una serie di rituali e procedure che risalgono a secoli fa. I cardinali, riuniti in segreto, sono chiamati a scegliere il nuovo Pontefice, un compito che porta con sé enormi responsabilità e aspettative.

La prima votazione, e quindi la prima fumata, è prevista per il pomeriggio dello stesso giorno, dopo la messa ‘Pro eligendo Pontefice’ che si terrà al mattino.

Preparativi e misure di sicurezza

Con l’avvicinarsi del Conclave, la Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico per garantire la privacy e la sicurezza dei cardinali. La direzione dei Musei Vaticani ha comunicato che non saranno consentite visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis durante questo periodo. Inoltre, per gestire l’afflusso di fedeli, sono state implementate misure di sicurezza e perimetrazioni attorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove già si registrano lunghe code di pellegrini e turisti in attesa di rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco.

Le attese e le sfide del Conclave

Il Conclave del 2023 si svolge in un contesto di sfide significative per la Chiesa cattolica. La questione del cardinale Angelo Becciu, il cui caso è stato discusso durante la congregazione dei cardinali, è solo uno dei temi che potrebbero influenzare le dinamiche interne. Nonostante le incertezze, oltre 70mila fedeli hanno già visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore, dimostrando un forte interesse e una grande partecipazione alla vita ecclesiale. La presenza di pellegrini, turisti e gruppi giubilari arricchisce ulteriormente questo momento di attesa, rendendo il Conclave non solo un evento di rilevanza religiosa, ma anche un’importante manifestazione di fede e comunità.