La notizia della morte di Alexey Navalny porta con sé dubbi e misteri, l’ultimo è arrivato in queste ultime ore: «Non c’è il corpo di Alexey all’obitorio».

La notizia della sparizione del corpo di Navalny è arrivata dalla portavoce del dissidente russo, Kira Yarmish:

Tanti i dubbi e poche certezze sulla morte di Alexey Navalny. Su X Ivan Zhdanov, che dirige la Fondazione anticorruzione di Navalny, ha dichiarato:

Tuttavia, la causa della morte di Alexey non è stata ancora stabilita, è stato effettuato un nuovo esame istologico.

«Ho detto fin dall’inizio, bisogna accertare la verità sulla morte di Alexey Navalny, però fatto sta che lui stava in un gulag vicino al polo nord. Si può anche non uccidere una persona direttamente ma la si può anche far morire, che è la stessa cosa. Non lo so se lui è stato fatto morire per come era tenuto in carcere ma comunque di fatto è stato ucciso, o direttamente o indirettamente il regime lo ha ucciso».