L’Italia non è certo l’unico Paese europeo ad essere stato flagellato dal maltempo in questi ultimi mesi. Di recente, purtroppo, anche in Ungheria forti temporali hanno causato enormi problemi alla popolazione locale, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei cittadini.

Inondazioni in Ungheria a causa di una forte ondata di maltempo

La forte instabilità che ha colpito nelle scorse ore l’Europa centro-orientale ha interessato anche l’Ungheria, dove tra martedì e giovedì ci sono stati impressionanti nubifragi nella zona del Transdanubio meridionale, nella la provincia di Tolna e anche nella capitale Budapest, un centinaio di chilometri più a nord.

L’inondazione di Tolna: le sconvolgenti immagini

La zona più colpita in assoluto è stata quella di Tolna, dove un nubifragio ha trasformato le strade (in modo simile a quanto accaduto in Emilia-Romagna) in fiumi di fango, riempiendo scantinati e distruggendo cortili e auto trascinate via dalla forza dell’acqua. Qui, inoltre, i vigili del fuoco sono stati costretti a soccorrere diversi automobilisti rimasti bloccati nel traffico.

Purtroppo i nubifragi hanno anche causato almeno una vittima nel Paese dell’est. Sembra inoltre che, tra le altre cose, il maltempo sia destinato a durare ancora a lungo: le piogge dovrebbero imperversare su gran parte dell’Ungheria almeno fino alla giornata di lunedì 12 giugno.