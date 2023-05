Tredicimila casacche della Juve con la personalizzazione di CR7 sulla schiena. Questo il corpo del reato di cui è accusato Hugo dos Santos Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo. La causa legale era iniziata nel 2019 ma solo ora la procura di Torino ha chiuso le indagini mandando a processo il 48enne portoghese.

Ecco com’era andata

Il difetto? Erano troppo simili alle originali. Hugo dos Santos Aveiro dovrà rispondere di truffa nei confronti dell’azienda torinese Pegaso, che il 25 luglio 2019 aveva siglato un contratto (in seguito interrotto per concorrenza sleale) con il fratello di Cristiano Ronaldo per un kit sportivo. L’udienza è fissata per il 20 giugno e il capo d’imputazione è quello relativo al raggiro che il fratello del calciatore portoghese avrebbe commesso in qualità di legale rappresentante della società Mussara Gestao de Espacos e Eventos Lda titolare del marchio CR7Museum. Ed è stato proprio il segno grafico di CR7Museum sul fronte della casacca il casus belli, poiché giudicato insufficiente per rimarcare la differenza con le maglie prodotte ufficialmente dall’Adidas. La pm Laura Longo sostiene che il produttore torinese sia stato «indotto a errore, iniziando a produrre tredicimila maglie che riproducevano la grafica e il segno distintivo caratterizzati dalla personalizzazione Ronaldo»: la Pegaso sarebbe stata rassicurata da Hugo dos Santos Aveiro di poterle produrre in quanto approvate dalla società juventina, la quale invece non aveva fornito alcun consenso in proposito.

La parte civile

Assistita dal legale Roberto Capra, la ditta di Torino si costituirà parte civile. Nel frattempo si è concluso in favore della Juventus il primo grado del processo civile. Durante l’appello, tra accuse reciproche, continuerà tuttavia la guerra tra Pegaso e Mussara Lda.