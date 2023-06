Il giallo di Anastasia Patricia-Rubinska potrebbe avere presto degli sviluppi. La ragazza polacca di 27 anni si trovava nell’isola di Kos, in Grecia, per lavorare come cameriera in un albergo, durante il periodo estivo. La giovane era scomparsa lo scorso 12 giugno ed era stata rciercata per giorni dalla polizia: alla fine il cadavere nudo della giovane è stato trovato avvolto in un sacco di plastica nascosto in un’area adiacente a una zona palustre, a poca distanza dalla casa del principale sospettato.

Giallo di Anastasia: chi è il principale sospettato?

Come informa Leggo, il principale sospettato per la morte di Anastasia è un giovane di 32 anni originario del Bangladesh; sarebbe stata l’ultima persona a incontrare la ragazza prima della sua scomparsa e questo sarebbe dimostrato dalle immagini riprese da una telecamera. I media locali fanno sapere che presso l’abitazione del 32enne sono stati trovati una ciocca di capelli biondi, un biglietto aereo acquistato dopo la scomparsa della 27enne e una maglietta macchiata.

Come è stata uccisa la vittima?

Sul corpo del 32enne risulterebbero esserci segni di lotta, tra cui dei graffi, sembra comunque che Anastasia sia stata strangolata. La 27enne viveva a Kos da circa un mese e prima di scomparire nel nulla aveva telefonato al fidanzato dicendogli di essere troppo ubriaca. Avrebbero fissato un appuntamento, ma la ragazza non si è presentata e il suo compagno, preoccupato, ha allarmato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa.