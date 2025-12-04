Il lascito di Paola Marella tra eleganza e resilienza

Il 21 settembre, il mondo dell’architettura e della televisione ha subito una grande perdita con la scomparsa di Paola Marella, una figura conosciuta non solo per il suo talento artistico ma anche per la sua incredibile forza di volontà. All’età di 61 anni, Paola ha combattuto strenuamente contro un tumore al pancreas, dopo aver già affrontato e superato una battaglia contro il cancro al seno nel 2012.

La sua vita, ricca di successi e sfide personali, continua a ispirare molte persone. Recentemente, Nicola, il figlio della Marella, ha condiviso attraverso un post su Instagram un’incredibile scoperta: una cartella sul computer della madre intitolata ‘Voglio Vivere’, che racchiude immagini che testimoniano la sua passione per la vita.

Un messaggio di speranza

Il titolo della cartella, ‘Voglio Vivere’, è emblematico della determinazione di Paola. Nicola ha descritto questa scoperta come un vero e proprio mantra che rappresentava la sua essenza. Le foto contenute in essa non solo mostrano i momenti felici della sua vita, ma rivelano anche il suo desiderio di affrontare ogni giorno con coraggio e ottimismo. “Dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”, ha scritto, condividendo la commozione per la straordinaria eredità lasciata dalla madre.

Un simbolo di eleganza e resilienza

Paola Marella non è stata solo un’architetta di successo, ma anche un’icona di stile e eleganza per molte donne. La sua presenza nel mondo della televisione, in particolare come conduttrice di programmi come ‘Cerco casa disperatamente’, ha ispirato generazioni a scoprire la bellezza dell’architettura e del design. La sua capacità di mantenere la riservatezza riguardo le sue condizioni di salute ha sorpreso molti; pochi sapevano della sua lotta contro il tumore al pancreas, diagnosticato.

Il ricordo e l’impatto di Paola

Dopo la sua morte, il marito Domenico e il figlio Nicola hanno deciso di onorare la memoria di Paola creando una fondazione a suo nome. Questa iniziativa ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi affronta diagnosi difficili, e in particolare per chi combatte contro l’adenocarcinoma al pancreas. “Vogliamo migliorare l’approccio alla diagnosi e alla cura di questa malattia”, hanno dichiarato, unendo il loro dolore alla volontà di aiutare gli altri.

La fondazione Paola Marella

La fondazione è attiva su Instagram, dove vengono condivisi ricordi, iniziative e foto della vita di Paola. Questa piattaforma non solo celebra il suo lascito, ma rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico riguardo le difficoltà di chi lotta contro il cancro. Gli utenti hanno risposto con affetto, sottolineando l’impatto che Paola ha avuto nella loro vita come modello di resilienza e forza.

In un mondo che spesso dimentica rapidamente, il ricordo di Paola Marella rimane vivo attraverso le sue opere, la sua famiglia e le innumerevoli persone che l’hanno ammirata. La sua storia è un potente promemoria di quanto sia importante affrontare ogni giorno con determinazione e passione, anche di fronte alle avversità più gravi.