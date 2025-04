Un incontro speciale

Quando don Tino Scotti, cappellano di Santa Marta, ha iniziato la sua avventura accanto a Papa Francesco, non immaginava che sarebbe diventato un testimone privilegiato della vita quotidiana del pontefice. La sua testimonianza, rilasciata durante un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, offre uno spaccato unico del rapporto tra il Papa e le persone comuni.

“Quando è arrivato pensava di trattenersi per poi giorni, il tempo del Conclave”, racconta don Tino, sottolineando come la sua presenza si sia trasformata in un legame profondo e duraturo.

La vita a Santa Marta

La Casa di Santa Marta è diventata il palcoscenico di momenti significativi. Don Tino ricorda le celebrazioni della messa al mattino, dove il Papa esprimeva il desiderio di “imparare a sopportarci a vicenda”. La convivenza non era sempre semplice; gli incontri casuali in ascensore erano carichi di emozione e imbarazzo. “Non sapevi se scendere o salire”, confida, evidenziando la spontaneità e l’umanità del Papa, che si manifestava anche nei momenti più quotidiani.

Un amore per le persone comuni

Uno degli aspetti più toccanti del racconto di don Tino è l’amore di Papa Francesco per le persone comuni. “Amava incontrare le persone”, afferma, e questo amore si rifletteva nella sua scelta di celebrare la messa con la gente. Il Papa, secondo don Tino, aveva una particolare preferenza per coloro che vivevano situazioni difficili. Ogni giorno riceveva una montagna di lettere e, tra queste, sceglieva quelle che esprimevano maggiori difficoltà, invitando le persone a partecipare alla messa per incontrarle e salutarle.

Un aneddoto indimenticabile

Don Tino racconta anche un episodio curioso legato all’arrivo di Papa Francesco a Roma. “Pensava di restare qualche giorno per il Conclave, poi restò”, ricorda. Un momento emblematico fu quando un sarto portò dei pantaloni bianchi per il Papa, che rimasero inutilizzati fino a quando qualcuno gli suggerì di indossarli. La risposta del Papa fu che li avrebbe messi solo quando i cardinali avrebbero indossato i pantaloni rossi, un gesto che riflette la sua umiltà e il suo spirito di servizio.