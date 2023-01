Il meteo in arrivo ci porta l'inverno vero: maltempo, pioggia e neve

Il meteo in arrivo ci porta l'inverno vero: maltempo, pioggia e neve a bassa quota per tutta la settimana, poi tornerà il sole ma attenti alle prime gelate

Il meteo in arrivo ci porta l’inverno vero: maltempo, pioggia e neve e le previsioni per la prossima settimana sull’Italia dicono che il cambiamento è già in atto ma peggiorerà.

Insomma, la tregua termica è finita e correnti d’aria gelida, in discesa direttamente dal Polo Nord, sono in procinto di innescare “effetti pesanti su gran parte dell’Italia”. Chi lo dice? Il sito iLMeteo che parla anche di fiocchi a quote basse. Lunedì 16 gennaio l’esordio, con le prime avvisaglie di un cambiamento con l’arrivo “di venti freddi dai quadranti settentrionali e tante precipitazioni al Nord Est e su buona parte dei settori tirrenici”.

Ecco l’inverno vero: maltempo, pioggia e neve

Ci sono correnti in arrivo dal Polo Nord che, irrompendo sul bacino del Mediterraneo, creeranno un ciclone ricolmo di precipitazioni. E fra martedì 17 e mercoledì 18 rischio di precipitazioni nevose fino a bassissima quota su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia. Quel peggioramento andrà poi ad estendersi a Toscana , Lazio e Campania: non sono da escludere dei veri e propri nubifragi con il rischio “anche di locali allagamenti”.

Dove, quando e per quanto nevicherà

Sulle Alpi sono attesi accumuli di neve “fino ad oltre 1 metro sopra i 1500 metri: si tratta di un’ottima notizia per gli amanti degli sport invernali, ma anche per la natura in generale”. Giovedì 19 la possibilità di piogge su buona parte delle regioni del Centro-Sud sarà ancora alta con la neve che “potrà scendere fin sotto i 6/700 metri di quota sugli Appennini centro-settentrionali”.

E dal prossimo fine settimana si rivedrà il sole ma compariranno le gelate con Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze e Perugia sorvegliate speciali.