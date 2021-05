Il ministro Gelmini: “Presto le date per wedding e sport, a breve daremo una data per la ripresa perché i matrimoni vanno programmati per tempo"

Il ministro Mariastella Gelmini ne è sicura e sui prossimi step di riapertura delle attività finora tenute al palo dalla pandemia si è sbilanciata: “Presto le date per wedding e sport”. La Gelmini lo ha detto nel corso della sua partecipazione a “Domenica In” su Rai Uno.

La titolare degli Affari regionali e delle autonomie è entrata poi nel vivo di un argomento che proprio in questi giorni, sul fronte parlamentare, era stato oggetto della disamina proprio da parte del gruppo di Forza Italia a Montecitorio: “Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding mi hanno scritto e io li rassicuro: il Governo ci sta lavorando e sulla base dell’andamento dei contagi presto daremo una data per la ripresa perché i matrimoni vanno programmati per tempo.

E lo stesso vale per lo sport”.

Insomma, pare passata la linea per cui all’esecutivo non basta solo annunciare o addirittura sancire le riaperture dei settori, ma anche e soprattutto calendarizzare le riaperture di quelle attività che hanno bisogno di ampie forbici temporali per “carburare economicamente”. Di certo fra esse il wedding è una delle più rilevanti.

Da un punto di vista operativo la Gelmini ha spiegato che “già in settimana ci saranno cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori. C’è l’emergenza sanitaria ma anche quella economica”.

E sull’equilibrio fra necessità economiche e precauzioni? “Il Governo ha scelto di procedere verso riaperture graduali, progressive e in sicurezza, ma non possiamo abbandonare tutte le precauzioni, le mascherine serviranno ancora. La campagna vaccinale però va avanti e possiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia”. In tema di vaccini la Gelmini ha poi chiosato: “All’inizio il piano vaccinale non definiva bene quali fossero le categorie prioritarie e le Regioni procedevano in ordine sparso, ma oggi c’è assoluta sintonia tra il commissario Figliuolo ed i governatori. Tutti stanno lavorando azzerando le polemiche ed risultati arrivano: non ci sono vaccini che rimangono in frigo”.

Logico parlare anche di vacanze: “Presto arriverà in Cdm il Dl Sostegni 2 , un nuovo provvedimento economico di 40 miliardi che servirà per dare supporto alle attività più colpite. La cosa più importante che potremo fare quest’estate, per chi se lo può permettere, è trascorrere le vacanze in Italia, non sarà un sacrificio stare nel paese più bello del mondo. Sarà vacanza sicura e solidale”. Poi la chiosa personale: “Dove sarò io? Andrò sul Lago di Garda”.