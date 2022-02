Il ministro tedesco Lauterbach: “Contagi in salita, la situazione non è sotto controllo”

Il ministro tedesco Lauterbach tiene una conferenza stampa a Berlino e spiega che: “i contagi sono in salita e la situazione non è sotto controllo”

In sede di conferenza stampa ufficiale il ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach lo ha spiegato chiaramente: “I contagi in Germania sono in salita e la situazione non è affatto sotto controllo”. Il medico e membro del governo in carica ha spiegato che la fase che attraversa il paese è ancora difficile.

Lauterbach: “Contagi in salita, ci troviamo in una fase difficile”

Ecco cosa ha detto: “In Germania ci troviamo in una fase difficile, segnata da aspetti positivi e negativi. Il numero dei contagi da Covid è ancora in salita. La situazione non è ancora davvero sotto controllo”.

Germania ancora nel tunnel, in sette giorni 7mila contagi in più

Insomma, la situazione dell’epidemia di Coronavirus della Germania non è ancora in modalità “uscita dal tunnel”. I dati che confortano questo scenario sono chiari: nelle ultime 24 ore il numero di nuovi contagi è arrivato a 169.571.

Sette giorni fa erano stati di meno, 162.613. L’incidenza dei casi è aumentata: da 1.426 casi alla settimana ogni 100 mila abitanti a 1.441 casi. Perciò Lauterbach ha spiegato che, anche a voler contare le previsioni non apocalittiche su Omicron, negli ospedali tedeschi ci sono ancora troppi malati covid.

Nessuna “ampia apertura”, ancora troppe persone in ospedale con il Covid

“Abbiamo dalle 100 alle 150 vittime al giorno, e sono troppe.

Non è il momento in cui possiamo consentire le ampie aperture di cui si parla”. I modelli previsionali sulla Germania parlano di un picco in arrivo per metà febbraio. Il portale Our World in Data citato da Open parla di una percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale che tocca appena il 73,77%.