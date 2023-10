In occasione della terza giornata del Berlusconi Day tenutosi a Paestum nelle scorse ore Il Consiglio nazionale di Forza Italia si è riunito per discutere tra le altre cose la possibilità di intitolare il Ponte sullo Stretto di Messina, di imminente costruzione, all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno.

Il Ponte sullo Stretto di Messina intitolato a Silvio Berlusconi? La proposta di Fratelli d’Italia

Ad onor del vero, non si tratta di una proposta del tutto nuova: già si era parlato in passato di intitolare l’infrastruttura a Berlusconi, quando ancora l’ex presidente del Consiglio era in vita. In occasione della presentazione delle pregiudiziali di costituzionalità dell’opera, il deputato di FI Paolo Emilio Russo aveva per esempio commentato:

Per Forza Italia, e credo per l’Italia, il Ponte sullo Stretto è e sarà il Ponte Silvio Berlusconi. I primi provvedimenti concreti che hanno provato a dare impulso a quest’opera sono infatti quelli del governo Berlusconi all’inizio degli anni 2000, dunque 23 anni fa.

L’idea iniziale è però poi stata rilanciata proprio nelle scorse ore anche dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che nel merito della questione ha aggiunto: