Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, contro Trump: "Fermerebbe la guerra in ...

Zelensky interviene dopo che Trump ha sostenuto di essere in grado di mettere fine alla guerra in 24 ore

Il presidente ucraino ha invitato pubblicamente Donald Trump in Ucraina per vedere con i suoi occhi quanto sta accadendo al fronte, dopo la sua affermazione di riuscire a porre fine alla guerra in 24 ore.

Duro scontro tra Zelensky e Trump. Ecco cosa sta succedendo

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Fox News, ha invitato Joe Biden e il candidato repubblicano Donald Trump a visitare l’Ucraina:

«Aperti a tutti i candidati Usa, vorremmo dare a Donald Trump informazioni reali sulla guerra. Se il signor Trump vuole venire, sono disposto anche a viaggiare con lui al fronte. Dobbiamo mostrare ai decisori cosa significa la vera guerra, non la guerra su Instagram».

Trump contro Zelensky, afferma di essere in grado di porre fine alla guerra in 24 ore

Le parole di Zelensky in merito all’affermazione di Trump:

«Per favore, Donald Trump, ti invito in Ucraina, a Kiev. Quindi, se puoi fermare la guerra entro 24 ore, penso che sarebbe sufficiente per venire. Forse Donald Trump ha una vera idea e può condividerla con me»

