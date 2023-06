La tragedia avvenuta sul sommergibile Titan ha sconvolto il mondo. Anche Mike Reiss, produttore dei Simpsons, ha spiegato in un editoriale apparso sulla CNN, di essere stato uno dei passeggeri poco meno di un anno fa, a luglio 2022. Il produttore ha raccontato che la sensazione di rimanere coinvolti in un’eventuale “catastrofe” era ben visibile già dal modulo di rinuncia che si era ritrovato a firmare: “Pensavo che non avrei più rivisto mia moglie”, ha dichiarato.

Il Produttore dei Simpson Mike Reiss aveva viaggiato sul Titan nel 2022

Mike Reiss ha raccontato quali sono state le sensazioni da lui provate all’interno del sommergibile: “Ho viaggiato nel sommergibile Titan meno di un anno fa, nel luglio 2022. Immergersi verso il Titanic è stata un’esperienza emozionante, maestosa, irripetibile, ma la catastrofe era sempre vicina nella tua mente”.

Oltre a ciò ha anche spiegato che era stato messo al corrente, tramite un documento di rinuncia, del fatto che avrebbe potuto morire e soprattutto in che modo: asfissia, schiacciamento o annegamento: “La morte viene menzionata tre volte nella prima pagina”, ha raccontato a tale proposito.

Qualcosa va a storto sul Titan…

A circa 500 mt dal Titanic, I passeggeri del Titan si erano persi. Avevano fatto molta fatica a trovare il relitto, ma ad aiutarli era stato l’aver mantenuto la concentrazione: “Ci sono volute tre ore, ma ci siamo riusciti […] Sono contento che Rush era a bordo del sottomarino Titan scomparso, sono certo che abbia studiato ogni possibilità di salvataggio, senza mai perdere la calma, creando un senso di calma tra l’equipaggio”.