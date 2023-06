L‘implosione, ovvero l’improvviso e violento collasso del sottomarino verso l’interno, avrebbe ucciso istantaneamente i cinque passeggeri a bordo del Titan.

Sottomarino Titan: cos’è un’implosione e come ha provocato la morte dei passeggeri

La storia del sottomarino Titan si è conclusa tragicamente. La Guardia Costiera di Boston ha confermato che il sommergibile ha subito una “catastrofica implosione” durante il viaggio verso il relitto del Titanic, che avrebbe ucciso all’istante i passeggeri. Tra i rottami trovati c’erano parti del sottomarino, incluso il “telaio di atterraggio” e la parte posteriore del mezzo, che non hanno lasciato dubbi sul fatto che il Titan sia imploso poco dopo la perdita dei contatti. “Quando si opera in profondità, la pressione è così grande che, se si verifica un guasto, può esserci un’implosione istantanea” ha dichiarato Guillermo Soehnlein, cofondatore della società Oceangate Expedition, insieme all’amministratore delegato Stockton Rush, tra i passeggeri del Titan.

L’implosione sarebbe stata causata da una perdita della camera di pressione. Il Titan aveva una camera di pressione costituita da una combinazione di titanio e fibra di carbonio composita. Secondo gli esperti, questa combinazione è insolita in quanto in un contesto di immersioni profonde, il titanio e la fibra di carbonio sono materiali con proprietà molto diverse. “Il titanio è elastico e può adattarsi a una vasta gamma di sollecitazioni senza che rimanga alcuna deformazione permanente misurabile dopo il ritorno alla pressione atmosferica. Si restringe per adattarsi alle forze di pressione e si ri-espande quando queste forze vengono alleviate. Un composito in fibra di carbonio, invece, è molto più rigido e non ha lo stesso tipo di elasticità” ha spiegato il professor Eric Fusil, della Scuola di Ingegneria Elettrice e Meccanica dell’Università di Adelaide, a The Conversation. Si può ipotizzare che si sarebbe verificata una sorta di perdita di integrità della camera di pressione dovuta alle differenze di questi materiali.

Sottomarino Titan: come sono morti i passeggeri

L’implosione potrebbe aver ucciso tutti e cinque i passeggeri del Titanic in una frazione di millisecondo, per cui “prima che le persone all’interno si rendessero conto che c’era un problema” ha spiegato la professoressa Aileen Maria Marty, ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti e docente presso la Florida International University, alla Cnn. Secondo gli esperti è improbabile che i corpi dei passeggeri vengano recuperati, ma la Guardia Costiera degli Stati Uniti continuerà le ricerche, nel tentativo di trovare ciò che resta dei cinque dispersi e del sottomarino.