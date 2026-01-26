Il ritiro delle forze russe dall'aeroporto di Qamishli: un cambiamento strategico decisivo

Ritiro strategico delle forze russe in Siria

Recentemente, è emerso che la Russia ha avviato un ritiro strategico delle sue forze dall’aeroporto di Qamishli, situato nel nord-est della Siria. Questa decisione potrebbe rappresentare un cambiamento decisivo nella presenza militare russa nella regione, un’area che ha visto un’intensa attività negli ultimi anni.

Le informazioni riportate da diverse fonti indicano che il trasferimento di equipaggiamenti e armi pesanti è già in atto, con il materiale che viene inviato alla base aerea di Khmeimim, situata sulla costa occidentale della Siria. Questo movimento non solo implica il ritorno di parte delle forze russe in patria, ma segnala anche un possibile ritiro più ampio dalla zona.

Il contesto del ritiro delle forze russe

Le truppe russe erano presenti all’aeroporto di Qamishli dal 2019, dove hanno svolto un ruolo cruciale nel monitoraggio delle dinamiche nel nord-est della Siria e nel supporto logistico alle operazioni militari. L’aeroporto, che fungeva da punto strategico nella capitale della regione curda, ha visto un cambiamento significativo dopo il rafforzamento delle forze governative siriane sotto la nuova leadership di Ahmed al-Sharaa.

Recentemente, le forze leali al governo siriano hanno ripreso il controllo di ampie zone del paese, in particolare nel nord e nell’est, sottraendo terreno alle forze democratiche siriane a guida curda. Questo cambiamento nella situazione militare ha portato a un’intensificazione delle operazioni governative, aumentando la pressione su tutte le forze presenti nella regione.

Il ruolo dell’aeroporto di Qamishli

L’aeroporto di Qamishli ha rappresentato un importante avamposto per le operazioni russe, consentendo il monitoraggio delle attività delle forze curde e delle operazioni delle forze statunitensi. Tuttavia, alla luce del recente accordo di cessate il fuoco tra il governo siriano e le forze democratiche siriane, l’orizzonte del controllo russo sull’aeroporto appare incerto.

Secondo alcune fonti, le autorità siriane potrebbero formalmente richiedere il ritiro delle forze russe dall’aeroporto, affermando che non sussistono più motivi validi per la loro presenza. Questo cambiamento potrebbe coincidere con il passaggio del controllo della provincia di Hasakah dalle forze curde al governo di Damasco.

Implicazioni per la Russia e la regione

Il ritiro delle forze russe dall’aeroporto di Qamishli potrebbe rappresentare una significativa perdita di influenza per Mosca nel contesto siriano. Secondo l’analista Anton Mardasov, la Russia sembra aver perso il suo ruolo di mediatore nella regione, a causa della crescente pressione sulle forze curde e della competizione sempre più intensa con altre potenze.

La nuova leadership siriana ha manifestato la volontà di rispettare le intese pregresse con Mosca; tuttavia, la rilevanza strategica dell’aeroporto di Qamishli è diminuita drasticamente. L’attenzione di Mosca si è spostata verso altre basi cruciali, come quelle di Khmeimim e Tartus, dove l’interesse militare e geopolitico rimane elevato.

La presenza russa in Siria: prospettive future

Il recente ritiro dall’aeroporto di Qamishli suggerisce che la Russia potrebbe concentrare le proprie attività su altre aree della Siria. È probabile che Mosca mantenga solo le strutture essenziali per i propri interessi strategici. La situazione nella regione continua a essere fluida e in continua evoluzione, con il rischio che ulteriori sviluppi possano influenzare l’equilibrio di potere. Con il passare del tempo, la Russia si troverà a dover adattare le proprie strategie in risposta ai cambiamenti nel panorama politico e militare siriano.