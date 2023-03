Il segno dell’Italia nel dopo sisma: in Turchia è nato SergioMattarella, il bimbo ha ricevuto il nome del Presidente italiano come ringraziamento per gli aiuti inviati. I genitori turchi di SergioMattarella hanno voluto così ringraziare il nostro paese per gli aiuti forniti dopo il tragico sisma a cui ha fatto seguito anche l’allestimento dell’ospedale da campo dove la madre del piccolo ha partorito. Salvatore Piazza, medico palermitano che da tempo vive e lavora a Torino, ha dato la notizia ed ha spiegato che la nascita del piccolo è avvenuta presso l’ospedale da campo della Maxiemergenza della Regione Piemonte installato dalla protezione civile nella zona di Antiochia.

In Turchia è nato SergioMattarella

Ha detto il dottor Piazza dallo spot piemontese: “Ho avuto il piacere di conoscere il bambino fatto nascere dai colleghi ginecologi che erano presenti insieme a me e ad altri medici ed infermieri presso l’ospedale da campo della Maxiemergenza della Regione Piemonte”. I genitori di Sergio sono orgogliosi e la madre, che era stata operata con cesareo d’urgenza, ha deciso di omaggiare il nostro Paese chiamando il piccolo come il nostro Capo dello Stato. Attenzione: il piccolo non si chiama Sergio ma “SergioMattarella”, nome tutto unito a cui fa seguito il cognome turco.

La sciarpa del Palermo calcio in dono

Ha chiosato il camice bianco che ha regalato al piccolo anche un suo portafortuna, la sciarpa del Palermo Calcio: “Nel nostro ospedale da campo è nato un bimbo, uno dei tanti che abbiamo visto venire alla luce durante i giorni trascorsi in Turchia. La famiglia ha detto di aver scelto quel nome per dire simbolicamente grazie a tutta Italia”. E ancora: “È un pezzo del mio cuore ma ho scelto di darla a quel bambino“.