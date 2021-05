Il Segreto, gran finale: delusione per Pepa e i segreti svelati

Il gran finale de Il Segreto ha lasciato l'amaro in bocca ai telespettatori, che si aspettavano informazioni su Pepa. Tanti segreti sono stati svelati.

Venerdì 28 maggio 2021 è andata in onda l’ultima puntata della soap opera Il Segreto, ma i telespettatori hanno provato una forte delusione per le decisioni prese sul personaggio di Pepa. I segreti sono stati finalmente svelati, ma tanti si aspettavano un finale diverso.

Il Segreto, finale: la delusione per Pepa

Nella puntata de Il Segreto andata in onda venerdì 28 maggio 2021 in prima serata, non sono state rispettate le aspettative dei telespettatori. Il pubblico era pronto a dire addio a Puente Viejo, con grande commozione, dopo ben 10 anni di messa in onda. Nonostante questo è rimasto un po’ l’amaro in bocca ai telespettatori, perché non è stata presa in considerazione a dovere la storia di Pepa, che all’inizio era uno dei personaggi principali.

Stiamo parlando di un personaggio molto misterioso, di cui non si è più saputo nulla. Nessuno ha mai capito se la levatrice era davvero morta oppure no. Il pubblico si aspettava qualche informazione in più durante il gran finale, ma in realtà, pur essendo presente anche Pepa, non è stato svelato nulla di quello che le è successo. La storia d’amore tra lei e Tristan aveva appassionato moltissimi telespettatori, ma nel gran finale hanno deciso di lasciare tutto com’era, senza svelare nessun dettaglio in più circa la sua fine.

Il Segreto, gran finale: i segreti svelati

Durante l’ultima puntata è stata svelata tutta a verità sul personaggio di Jean Pierre. Grazie ai sospetti di Tomas hanno finalmente scoperto cosa è accaduto a Maqueda. L’amante della Marchesa ha ucciso il capomastro e a scoprire questa notizia sono stati Tomas, Adolfo e Isabel, insieme alle forze dell’ordine. In realtà, Jean Pierre voleva uccidere anche Tomas, ma fortunatamente è stato arrestato prima che potesse commettere anche questo delitto. Lo scopo del francese è sempre stato quello di impossessarsi di tutte le ricchezze della Marchesa, ma nel suo programma c’era anche l’idea di uccidere anche lei. Per Isabel, che aveva aperto il suo cuore proprio a Jean Pierre, è stato un grande dolore.

Un altro segreto svelato è stato che Rosa non è davvero incinta. La giovane, durante un confronto con la madre, ha confessato di essersi inventata la gravidanza. Donna Begona ha deciso di dire tutto a Don Ignacio, tradendo in questo modo la fiducia di sua figlia. L’uomo si è reso conto che Rosa è pazza e la moglie gli ha fatto notare che la ragazza dovrebbe recarsi in una clinica in Austria per curarsi, proposta accettata dalla diretta interessata. Rosa ha cercato di uccidere Carolina dopo aver sentito che Marta era disposta a nascondersi insieme ad Adolfo, sospettato della morte di Ramon. A questo punto Donna Begona ha deciso di seguire la figlia. Prima, Marta ha spiegato a Rosa che sarebbe partita con Adolfo. Inoltre, Emilia ha confessato a Marcela che ha una gravissima malattia e che sta morendo, ma ha chiesto di non rivelare nulla a Matias. Tra i due c’è stato un confronto, perché quest’ultimo ha scoperto la verità da Marcela. Diversi operai hanno cercato di uccidere Don Filiberto e Tiburcio non è riuscito a fermarli da solo, ma fortunatamente sono arrivati Matias, Mauricio e Ignacio.

Il Segreto, finale: le morti e le parole di Donna Francisca

Dietro il tentato omicidio del prete c’era Donna Francisca. In seguito Don Filiberto ha messo in atto il piano di vendetta e ha usato l’esplosivo per distruggere tutto il paese. Poco prima della morte nella mente della Montenegro sono passate tutte le persone che anno fatto parte della sua vita e i telespettatori hanno potuto ricordare tutti i personaggi della soap opera. “Noi due, il nostro amore eterno, siamo il segreto di Puente Viejo” sono state le parole di Donna Francisca. Nell’ultima puntata della soap, a causa dell’esplosione, sono morti tutti quelli che erano nel paese. Si sono salvati solo Marta, Ramon, Rosa e Donna Bagona, che hanno lasciato il luogo poco prima, e coloro che avevano già abbandonato la cittadina.