Il Sindaco di Messina contro il Super Green Pass: “Occupo lo Stretto”

Nella giornata di domenica 16 gennaio 2022, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha messo in atto una protesta contro le norme sul Super Green Pass, che adesso regolano anche il mondo dei trasporti marittimi.

Ecco qual è l’obiettivo principale dell’occupazione dello Stretto operata da De Luca.

Secondo De Luca non si tratta di una semplice occupazione dello Stretto, ma di un:

A spiegare le ragioni che motivano la protesta avviata da Cateno De Luca nella mattinata del 16 gennaio 2022, è stato lo stesso Sindaco di Messina con queste parole, che sono riportate da Rai News:

“Oggi occupo lo Stretto di Messina per protestare contro un vero e proprio sequestro di Stato, a tutti gli effetti. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di persone giunte in Sicilia con le vecchie regole e che ora, con l’obbligo di Green Pass rafforzato sui trasporti, non possono lasciare l’Isola. Tanti anche i casi di persone che avevano programmato degli interventi chirurgici al Nord e che ora non possono andare”.