Il tanker russo 'Grinch' sotto inchiesta: la marina francese svela dettagli sull'intercettazione

Una significativa operazione della marina francese ha portato all’intercettazione del tanker Grinch, sospettato di far parte della flotta marittima russa che aggira le sanzioni internazionali. L’episodio è avvenuto nel Mediterraneo occidentale, tra le coste spagnole e marocchine, suscitando l’attenzione delle autorità di tutto il mondo.

Il tanker, che navigava sotto la bandiera delle Comore, è stato deviato verso il porto di Marseille-Fos per ulteriori accertamenti.

L’indagine è condotta dall’ufficio del procuratore di Marsiglia, specializzato in diritto marittimo. Le autorità non hanno rivelato la destinazione esatta, ma fonti vicine al caso confermano che il tanker dovrebbe arrivare sabato mattina.

I fatti

Le forze navali francesi hanno effettuato l’intercettazione giovedì scorso, utilizzando un’operazione congiunta con il supporto di altri paesi, inclusa la Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dalla polizia marittima francese, un video dell’operazione ha mostrato un’unità di soldati che scendeva da un elicottero sul ponte della nave sospettata.

Dettagli dell’operazione

Il coinvolgimento di un’imbarcazione della marina e di due elicotteri ha dimostrato la serietà dell’intervento. Questo tipo di operazione è raro e sottolinea l’importanza della lotta contro le violazioni delle sanzioni internazionali. Il tanker Grinch, partito dal porto artico russo di Murmansk all’inizio di gennaio, è accusato di utilizzare una bandiera falsa per nascondere la sua vera identità e operare all’interno della flotta clandestina che consente alla Russia di esportare petrolio nonostante le restrizioni imposte a causa della guerra in Ucraina.

Implicazioni delle sanzioni internazionali

Le sanzioni europee contro la Russia si sono moltiplicate, con 19 pacchetti di misure adottate fino ad oggi. Tuttavia, Mosca ha trovato modi per adattarsi e continua a vendere ingenti quantità di petrolio a paesi come l’India e la Cina, spesso a prezzi scontati. Questo commercio è essenziale per finanziare le operazioni militari in Ucraina e avviene tramite una flotta di navi che operano al di fuori delle normali normative marittime.

Il precedente caso del tanker Boracay

Un episodio simile si è già verificato in ottobre, quando la Francia aveva bloccato un altro tanker russo, il Boracay, al largo della sua costa occidentale. Dopo alcuni giorni, la nave era stata rilasciata, ma il capitano cinese dovrà affrontare un processo a febbraio per presunta mancata collaborazione con le autorità. Questo mostra come le indagini sulle violazioni delle sanzioni siano un tema caldo e attuale.

Il caso del Grinch non è solo un episodio isolato; rappresenta una parte di un quadro più ampio in cui le autorità internazionali cercano di tenere sotto controllo le attività di navi sospette che potrebbero minacciare l’integrità delle sanzioni imposte. La vigilanza continua è cruciale per garantire che le misure economiche contro la Russia siano efficaci e rispettate.