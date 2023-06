Prima della morte, Silvio Berlusconi aveva trovato un nuovo amore nella giovane fidanzata Marta Fascina (33 anni) con la quale aveva celebrato anche un “matrimonio simbolico”. Secondo testate quali Il Messaggero e Open, il testamento del Cavaliere sarebbe stato modificato all’ultimo momento affinché anche Marta potesse beneficiare di una parte dell’eredità. Si precisa come al momento questa sia solamente un’indiscrezione e non ci sono notizie che possano confermare il tutto. Non è dato neanche sapere quale cifra spetti alla deputata.

Cosa si sa sul testamento di Berlusconi?

Come informa Donna glamour, Silvio Berlusconi sarebe stato consapevole della gravità della sua malattia, una leucemia mielomonocitica, e prima di morire ha voluto sistemare i fatti riguardanti il patrimonio e ciò che avrebbe lasciato ai suoi eredi. Avrebbe decido si lasciare qualcosa anche a Marta Fascina, la giovane donna con la quale ha vissuto la sua ultima storia d’amore; un rapporto così saldo, da sfociare in un “matrimonio simbolico” nel 2022. Precedentemente, l’ex premier aveva avuto una relazione con Francesca Pascale.

Marta piange il suo Silvio

Nel frattempo nulla trapela da Marta Fascina, in lutto per la perdita del suo Silvio. Era il 2020 quando trapelarono le prime fote di Berlusconi e Fascina insieme, rese note da “Chi”. Marta è nata nel 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta a Portici. Laureata in Lettere, nel 2018 venne eletta alla Camera, per poi entrare in commissione Difesa.