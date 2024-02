La morte è stata inscenata da Il Pupillo stesso per far capire ai giovani l'importanza della vita

Si è sparsa in poche ore la notizia che il tiktoker messinese Salvatore Calogero, in arte Il Pupillo, fosse morto e che i funerali si sarebbero tenuti il primo febbraio. La realtà però era un’altra: la notizia era una bufala messa in giro dallo stesso tiktoker.

Il video rivelatore

Il Pupillo stesso compare in un video, spiegando quello che è successo.

“Volevo esprimere il mio pensiero per quanto riguarda la mia morte e il messaggio che volevo mandare” dice Salvatore Calogero.

“Ho sentito dire che c’è stato molto dolore nei cuori della gente anche dei giovanissimi. Questo induce ai giovanissimi e alle persone di capire l’importanza della vita quando viene a mancare una persona cara a noi. E quindi apprezzare giorno dopo giorno le cose importanti della vita e non tralasciare l’amore che abbiamo per i nostri cari che quotidianamente trascuriamo, questo è il messaggio che volevo mandare ai giovanissimi quindi di apprezzare la vita e le persone a noi care che quando verranno a mancare è inutile che le piangiamo.”

Chi è Il Pupillo

Salvatore Calogero, 49 anni, residente a Messina, è un personaggio diventato famoso sui social per i suoi video ironici e divertenti in cui realizza principalmente tutorial sull’autodifesa, in cui mette in scena situazioni paradossali in tono sarcastico. Il suo motto è: “Tutto in relax e senza stress, perché alla fine moriremo tutti”.

Su TikTok ha oltre 340.000 follower.