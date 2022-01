Il toto Quirinale di Crisanti: “Al Colle ci vedo un politico, magari donna”

Andrea Crisanti non si fa "tirare per la giacchetta" nel toto Quirinale e dà preferenze generiche: “Al Colle ci vedo un politico, magari donna”

Il toto Quirinale di Andrea Crisanti è fuori ordinanza rispetto alle skill per cui lo conosciamo ma netto: “Al Colle ci vedo un politico, magari donna”. Ad AdnKronos Salute il virologo sfora dal suo campo e parla da cittadino delle imminenti elezioni del Capo dello Stato.

Lo fa precisando che quello del toto nomi “non è tema di cui mi sono appassionato. Lo dico sinceramente, faccio fatica”.

Il toto Quirinale di Crisanti passa per la politica pura e non mette tecnici in griglia