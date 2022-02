La nota stampa congiunta delle due società su uno studio di Fase 3 “VAT08”: il vaccino sviluppato da Sanofi e Gsk è efficace al 100% contro il covid severo

Un apposito studio interno lo certificherebbe: il vaccino Sanofi Gsk è efficace al 100% contro il covid severo e le società farmaceutiche francese ed anglo-americana sono pronte a chiedere l’autorizzazione all’uso di emergenza ad Ema e Fda. Il dato è quello per cui il vaccino anti Covid Sanofi e GlaxoSmithKline avrebbe mostrato un’efficacia del 100% nella prevenzione del covid severo e del ricovero in ospedale.

La nota stampa congiunta delle due società lo spiega bene e lo fa accludendo i risultati di uno studio di Fase 3 “VAT08” condotto su una popolazione sieronegativa di oltre 10mila volontari di Stati Uniti, Africa, Asia e America del Sud.

Vaccino Sanofi Gsk efficace, lo studio e come funziona

Quello studio era partito nella primavera del 2021. La nota spiega che “il vaccino anti Covid di Sanofi e GSK, noto con il nome in codice di VAT00002 o VAT00008, si basa su una tecnologia collaudata per questa classe di farmaci, ovvero quella della subunità proteica ricombinante potenziata da un adiuvante.

Viene utilizzata anche per i comuni vaccini contro l’influenza”. Insomma, si tratta di un altro vaccino “tradizionale” che potrebbe superare le resistenze dei circa 5 milioni di italiani ancora restii ad immunizzarsi. Ma cosa fa il vaccino Sanofi GSK? “Anziché spingere il nostro organismo a produrre la proteina Spike del coronavirus SARS-CoV-2 attraverso la sua istruzione genetica contenuta nell’mRNA, come avviene per i vaccini Spikevax di Moderna e Comirnaty di Pfizer-BioNTech, il vaccino VAT00008 contiene già al suo interno una forma modificata di questa proteina”.

Due dosi da 10 microgrammi e la protezione è totale

E ancora: “Il virus sfrutta la Spike per agganciarsi alle cellule umane e avviare i processi infettivi che determinano la malattia, per questo è un bersaglio privilegiato dei vaccini”. E la protezione? “Il vaccino Covid di Sanofi e GSK basato su due dosi da 10 microgrammi ha determinato una protezione del 100% contro contro la malattia grave e l’ospedalizzazione, essendo stati registrati zero casi contro dieci nel gruppo di controllo dopo la prima dose e zero casi contro quattro dopo la seconda dose”.

Osservata anche “un’efficacia del 75% contro la malattia da moderata a grave, con tre casi contro 11. Per quanto riguarda la protezione da qualunque forma sintomatica della COVID-19, compresa quella lieve, l’efficacia è risultata essere del 57,9%. La chiosa: “I primi dati indicano un’efficacia del 77% contro qualsiasi malattia sintomatica COVID-19 associata alla variante Delta”.