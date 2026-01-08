Il VAR nel Calcio Moderno: Sfide e Problematiche da Affrontare

Il VAR nel calcio sta generando più confusione che supporto; per questo motivo, è fondamentale una revisione urgente del suo utilizzo.

Il calcio italiano sta vivendo un periodo di grande confusione riguardo all’uso del VAR, un sistema creato per migliorare la gestione delle partite ma che ha generato nuove polemiche. A metà della stagione 2026-2026, le controversie recenti nelle partite di Serie A, come Lazio-Fiorentina e Napoli-Verona, hanno sollevato interrogativi sul funzionamento di questo strumento.

La situazione attuale del VAR in Serie A

Il VAR è stato introdotto per supportare gli arbitri nell’individuare errori gravi. Tuttavia, le sue applicazioni hanno suscitato molti dubbi. Gli arbitri in campo dovrebbero avere l’ultima parola, ma la gestione attuale sembra sfuggire al controllo. Le decisioni arbitrali, anziché essere chiarite, risultano sempre più discutibili. Ad esempio, un contatto in area di rigore, come quello avvenuto tra Pongracic e Gila nella partita Lazio-Fiorentina, può generare interpretazioni completamente diverse.

Decisioni arbitrarie e il loro impatto

La discrezionalità degli arbitri si estende a tutti i membri della squadra arbitrale, inclusi guardalinee e VAR. Ogni decisione, che si tratti di un rigore o di un fallo di mano, diventa una lotteria, lasciando i tifosi in balia dell’incertezza. La situazione è aggravata dalla mancanza di chiarezza nelle comunicazioni e nelle decisioni. I tifosi vivono un’esperienza frustrante, dove ogni episodio controverso è amplificato da una scarsa comprensione delle regole.

Le conseguenze della confusione normativa

La somma delle decisioni discutibili ha creato un clima di disorientamento nel campionato. Allenatori e giocatori devono navigare in un contesto in cui le regole sembrano applicate in modo arbitrario. Ciò che dovrebbe essere un sistema di supporto per il gioco si trasforma in una fonte di conflitto, sollevando domande su come tornare a una gestione più equa delle partite.

Verso una revisione del sistema VAR

È evidente la necessità di una rapida revisione del VAR e dei protocolli che ne regolano l’utilizzo. Se il calcio deve mantenere la sua integrità e il suo fascino, è fondamentale che le decisioni siano chiare e giustificate. Non si può permettere che il destino delle partite sia deciso da interpretazioni soggettive. La trasparenza è cruciale e ogni intervento del VAR dovrebbe essere accompagnato da una spiegazione che rassicuri tifosi e giocatori.

È il momento di rivedere le modalità di applicazione e garantire che il calcio possa tornare a essere un gioco giusto e appassionante per tutti. La posta in gioco è alta e non si può permettere che il destino delle squadre venga influenzato da decisioni incerte e arbitrarie.