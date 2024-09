Il vescovo di Bari esorta: "Non dobbiamo ignorare la criminalità".

L'arcivescovo di Bari ha esortato i cittadini a non ignorare la criminalità in seguito all'omicidio di Antonella Lopez, evidenziando il coinvolgimento frequente dei figli di famiglie mafiose in tali atti. Ha ribadito l'importanza di affrontare la realtà del crimine nella città.