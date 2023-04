Il vulcano Shiveluch ha eruttato: paura in Russia

Paura in Russia per l'eruzione del vulcano Shiveluch: interi villaggi sono stati sommersi dalla cenere.

Paura in Russia dopo l’eruzione del vulcano Shiveluch presso la penisola di Kamchatka: interi villaggi sono stati sommersi dalla cenere. Come se questo non bastasse è da segnalare la formazione di uno strato di 8,5 centimetri (al momento) causata dalla ricaduta della cenere, presso la località di Klyuchi. Il KVERT (Kamchatka Volcanic Eruption Response Team) ha reso noto che il vulcano ha emesso un pennacchio di cenere che ha raggiunto i dieci chilometri di altezza e che potrebbe risultare un problema per il traffico aereo. Gli esperti hanno parlato di “una grande nube di cenere” che si sta spostando ad ovest del vulcano.

Paura in Russia: la situazione del vulcano Shiveluch

In seguito all’eruzione del vulcano Shiveluch potrebbero formarsi in ogni momento esplosioni di cenere fino a 15 chilometri di altezza. Tramite alcune precisazioni riportate da MeteoWeb, è stato spiegato come “l’attività in corso potrebbe colpire gli aerei internazionali e a bassa quota”.

Scuole chiuse

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, il capo della regione municipale di Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko ha dichiarato che le scuole sono state chiuse, mentre agli abitanti dei villaggi vicini è stato detto di non lasciare le proprie dimore. Bondarenko ha precisato come la nube scaturita dall’eruzione ha raggiunto le regioni di Klyuchi e Kozyrevsk.