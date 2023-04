Perché Taiwan è così importante per la Cina

Nuove navi da guerra e una portaerei intorno a Taiwan. Dopo l’incontro di mercoledì scorso tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy, la Cina punta a riportare l’isola sotto il proprio controllo.

Otto navi da guerra e 42 aerei da combattimento

La Cina vede Taiwan come una provincia separatista di cui riappropriarsi. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la riunificazione con Taiwan «deve essere attuata», non escludendo il possibile uso della forza per raggiungere questo obiettivo. Taiwan è distinta dalla Cina continentale e ha una Costituzione propria e un leader democraticamente eletto. Il Ministero della Difesa ha dichiarato di aver rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi intorno a Taiwan. E poi: un’ulteriore nave da guerra cinese e altri 29 aerei militari dell’Esercito popolare di liberazione intorno all’isola, impegnati nelle manovre di tre giorni annunciate e cominciate oggi da Pechino.

La nota del Ministero della Difesa

In una nota del Ministero della Difesa di Taiwan si legge: «Il Partito comunista cinese ha deliberatamente creato le tensioni nello Stretto di Taiwan che hanno un impatto negativo sulla sicurezza e lo sviluppo economico della comunità internazionale», con la puntualizzazione che alle ore 16 locali (ore 10 italiane) le navi mobilitate dalla Cina sono salite a quota 9 e gli aerei a quota 71.