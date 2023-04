Jet cinesi su Taiwan, esercitazione completata "con successo"

Dopo giorni di tensione altissima che però resta tutta c’è stato l’arretramento dei jet cinesi, delle truppe di terra e della marina che avevano operato su Taiwan, da quanto si apprende la grande esercitazione è stata completata “con successo”. A dare l’annuncio Pechino circa la fine della sue “prove di guerra” contro l’isola. Attenzione però: le truppe non hanno rimesso il mitra in rastrelliera.

Jet cinesi su Taiwan, esercitazione completata

Il dato storico è che la Cina ha completato “con successo” le sua gigantesche esercitazioni militari attorno a Taiwan. E l’esito? Lo dice una nota: “Le forze armate sono pronte a combattere in qualsiasi momento”. Il documento è del Comando orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione. E la nota spiega che ci si è addestrati sul campo intorno all’”isola ribelle”. Il dato è noto: per Pechino Taiwan è solo una “provincia ribelle” che la Cina di Xi vuole vedere tornare “al più presto”. E ci sono due modi per farlo: con la diplomazia o con la forza.

Il portavoce parla di “isola ribelle”

Il portavoce Shi Yi avvisa che le truppe “sono pronte a combattere in qualsiasi momento, e a distruggere risolutamente ogni forma di separatismo, di indipendenza di Taiwan e tentativi di interferenza straniera”. Quale interferenza? Quella Usa, la cui prova sarebbe stata l’incontro di Los Angeles tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, settimana scorsa.