Ilary Blasi dieta: i segreti della sua linea a 40 anni

Nella dieta di Ilary Blasi, non mancano verdure e frutta, insieme a tanto allenamento per un fisico impeccabile a 40 anni.

È una delle conduttrici maggiormente amate per la sua sincerità e anche per la sua simpatia. Tornata da poco in televisione, Ilary Blasi sorprende e stupisce per la sua linea invidiabile che cura in modo corretto con la giusta alimentazione.Scopriamo come si nutre e quali sono i suoi segreti di bellezza, a cominciare dalla dieta che segue.

Ilary Blasi dieta

Appena tornata alla conduzione de L’Isola dei Famosi, il reality, di cui lunedì 17 aprile è andata in onda la prima puntata, Ilary Blasi si è mostrata al meglio con un fisico e una linea impeccabile. Nonostante le tre gravidanze, il suo fisico non ne ha affatto risentito. Infatti, a 40 anni sfoggia un corpo tonico anche grazie alla dieta che segue.

I suoi segreti di bellezza e di un fisico come il suo dipendono sicuramente dal regime alimentare che consuma. infatti, segue una alimentazione molo ben bilanciata che lei segue con il giusto criterio. Risulta essere un vero e proprio toccasana per lei, oltre che un elisir di bellezza dal momento che riesce a tenersi in forma molto bene.

Oltre ad alcun e accortezze che ha deciso di aggiungere nella sua dieta, Ilary Blasi pratica anche molta attività fisica. Comunque, il segreto della sua forma fisica è dovuto principalmente a un consumo di frutta e verdura, uno stile di vita sano e tante buone abitudini. Come molte sue colleghe, anche lei segue la dieta Sorrentino.

Un regime che prende il nome da Nicola Sorrentino, il nutrizionista che l’ha ideata. Una dieta che si basa sul consumo di molti carboidrati. Sebbene ami molto consumare frutta e verdura, la conduttrice non disdegna affatto un bel piatto di pasta a cui seguono allenamenti in palestra almeno tre volte a settimana.

Ilary Blasi dieta: come seguirla

Nell’ultimo periodo, forse anche a causa della sua situazione sentimentale e familiare, la conduttrice è parecchio dimagrita. A prescindere dal momento privato che ha vissuto e sta vivendo, Ilary Blasi ci tiene molto all’alimentazione che cura in modo attento e sano. infatti, seguire il suo regime non è particolarmente difficile dal momento che non risulta essere restrittivo.

Sebbene stia attenta alla linea, la conduttrice si concede qualche sgarro o peccato di gola come una pizza o un piatto di pasta condito bene. ama moltissimo consumare il pesce e limita il consumo di carne anche se non disdegna la cacciagione in generale e il piccione. Come molti, consuma cinque pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena più i due spuntini.

Non consuma nessun tipo di bevanda gassata anche perché gonfiano e sono causa di ritenzione idrica. Insieme a questa alimentazione molto ben bilanciata ed equilibrata, alla dieta di Ilary Blasi si accompagnano anche tanto sport e allenamenti quotidiani. Nel suo regime, oltre al pilates e allo yoga, gli esercizi e allenamenti cardio.

In estate, anche complice la vicinanza con il mare, corre in spiaggia, mentre in inverno fa tapis roulant. Non manca poi di praticare piscina e tanta palestra nella villa in cui vive, compreso anche tanti massaggi e trattamenti di bellezza.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.