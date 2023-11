Ilary Blasi e i tradimenti: "Non è che mi ha trovata a sc***are con un altro"

All’interno del docufilm Unica Ilary Blasi ha fatto alcune sconcertanti rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi: l’addio a Francesco Totti

Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio in merito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti e nel docufilm incentrato sulla sua vita, Unica, ha spiegato anche come sarebbe andata la questione dei “tradimenti” tra lei e l’ex marito (che oggi sono rispettivamente impegnati con Bastian Muller e con Noemi Bocchi).

“In 20 anni non ricordo delle grandi litigate, abbiamo sempre avuto un rapporto sereno. Facevamo s**so regolarmente, forse anche più rispetto a una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi i nostri incontri iniziano a diventare sporadici, Francesco inizia a cambiare i primi di novembre 2021”, ha ammesso. A creare una frattura tra lei e il marito sarebbe stato un incontro che lei e la sua migliore amica, Alessia, avrebbero avuto con un misterioso ragazzo e che, a detta di Ilary, non avrebbe avuto alcuna finalità.

“Io capisco la gelosia, capisco l’inca***atura, magari il sentirsi preso in giro, in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare. Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me visto che in 20 anni sono sempre stata io a credere”. Queste parole Blasi le avrebbe dette anche a Totti, ma lui non avrebbe risposto come lei si sarebbe aspettata: “‘Eh io non lo so tu come hai fatto in tutti questi anni io non sono bravo come te. Eh io sono così dalla testa non mi levo questo caffè’, mi ha detto”, ha confessato la showgirl. Sarà vero? A seguire lei stessa ha ammesso come avrebbe scoperto il tradimento perpetrato da Totti con Noemi Bocchi.