Ilary Blasi e Totti, scontro in tribunale: "Lei non vuole il mantenimento, ecco cosa ha chiesto"

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero ancora lontani dal trovare un accordo di divorzio e la conduttrice non avrebbe affatto chiesto all’ex marito un assegno di mantenimento come fatto credere da alcune ipotesi circolate in rete.

Ilary Blasi e Totti: le richieste in tribunale

A quasi un anno dal loro annuncio d’addio, Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero ancora discutendo con i loro legali per via delle pratiche relative ai loro accordi di separazione e, a quanto sembra, i due sarebbero lontani dal trovare una soluzione. La showgirl non avrebbe chiesto un assegno di mantenimento come fatto credere da qualcuno e, i motivi della contesa tra lei e suo marito, sarebbero i figli e la casa di loro proprietà all’Eur. Secondo indiscrezioni Ilary vorrebbe continuare a vivere nella villa dove ha cresciuto i tre figli e dove finora lei e l’ex marito si sarebbero alternati per poter trascorrere il tempo insieme a loro (Totti, nel frattempo, si è trasferito in una nuova casa a Roma insieme a Noemi Bocchi). Sempre secondo indiscrezioni però l’ex calciatore sarebbe andato su tutte le furie dopo aver saputo che proprio nella villa all’Eur avrebbe alloggiato il nuovo compagno della showgirl, Bastian Muller, durante una delle sue visite alla Capitale. Sulla vicenda emergeranno nuovi sviluppi? I fan sono impazienti di saperne di più.