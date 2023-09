Ilary Blasi: la frecciatina a Totti e Noemi che avevano spiato le sue stories

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati paparazzati mentre erano intenti a “spiare” le stories via social pubblicate da Ilary Blasi e la showgirl, nelle ultime ore, ha scagliato contro i due quella che sembra essere una frecciatina in piena regola.

Ilary Blasi: la frecciatina a Totti e Noemi

Attraverso i social Ilary Blasi si è mostrata mentre si sottoponeva a una visita oculistica eseguita da parte di sua sorella Melory e a un certo punto, nelle sue stories via social, la si sente affermare ironica: “Quindi dopo ci vedrò meglio? Spierò anche meglio?”. In tanti hanno interpretato il suo messaggio come una chiara frecciatina rivolta all’ex marito Francesco Totti e a Noemi Bocchi che, nelle ultime ore, sono stati paparazzati mentre spiavano – dal telefono di un’amica – proprio le stories della conduttrice.

Com’è noto Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono lasciati nel migliore dei modi e a ottobre i due dovranno rivedersi in tribunale a causa delle loro pratiche di separazione. Nel frattempo i due vip continuano a trascorrere tutto il tempo che possono insieme ai loro tre figli e in tanti si chiedono se prima o poi riusciranno a trovare un accordo per il loro bene.