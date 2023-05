L'Isola dei famosi, Ilary Blasi: look da urlo per la sesta puntata

Lunedì 22 maggio 2023 Ilary Blasi è tornata in onda con la sesta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i due opinionisti, ovvero Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con Alvin inviato in Honduras. Una puntata particolarmente intensa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, il look della conduttrice

La conduttrice ha dato il via alla sesta puntata de L’Isola dei Famosi sfoggiando un look che non è passato di certo inosservato.

Così come successo nel corso delle precedenti puntate, anche questa volta l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della presentatrice del programma.

L’abito di Ilary Blasi

In occasione della sesta puntata del reality la conduttrice ha deciso di indossare un abito particolarmente elegante. Si tratta di un completo nero, con pantaloni attillati e maglia a maniche lunghe e scollo a barca. A dare un tocco in più degli stivali glitter in argento, con tacco altissimo. Per quanto riguarda i capelli, invece, sono leggermente mossi, con la frangia aperta sui lati. Un outfit in grado di mettere in risalto la sua bellezza e che ancora una volta ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico.

Un look, come già detto, molto apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice del programma di messaggi di gradimento tramite social. Su Instagram, ad esempio, alcuni utenti hanno scritto: “Stupenda”, “Sei meravigliosa”, oppure “Ilary bellissimo look”.