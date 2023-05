Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini sono stati costretti al ritiro dall’Isola dei Famosi dopo 24 giorni di permanenza. Il compagno del giornalista ha avuto problemi di salute e lui non se l’è sentita di proseguire l’avventura da solo.

Cecchi Paone e Simone: i retroscena sul ritiro dall’Isola dei Famosi

Intervistati da Fanpage, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno raccontato i retroscena del loro ritiro dall’Isola dei Famosi. I due hanno abbandonato il gioco a causa di alcuni problemi fisici del ragazzo, questa almeno è la versione ufficiale. Secondo il giornalista, però, c’è dell’altro. Sembra che la decisione sia legata soprattutto al fatto di dover gareggiare da single e non più in coppia.

Le dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone ha raccontato:

“Eravamo in ospedale, lui ricoverato io là per assisterlo. E cosa ci hanno detto? Quando uscite, tornerete al gioco come singoli concorrenti. Non era il momento di dircelo. Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso. A quel punto abbiamo deciso di tornare a casa”.

Alessandro e Simone, quindi, non hanno abbandonato l’Isola dei Famosi per i problemi fisici, ma solo perché non volevano gareggiare da single.

Isola dei Famosi: la verità sul contratto di Cecchi Paone

Cecchi Paone ha tirato in ballo anche il contratto che lui e Simone hanno firmato per l’Isola dei Famosi. Alessandro ha dichiarato: