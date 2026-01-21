Ilary Blasi ha concesso una lunga intervista al Settimanale F. Tra i tanti argomenti trattati, il suo futuro a Mediaset e la relazione con Bastian Muller.

Ilary Blasi: “Il matrimonio con Bastian? Sono ancora sposata”

Ilary Blasi è stata intervistata per il Settimanale F, fornendo mote risposte alle indiscrezioni uscite ultimamente su di lei. La prima quella riguardante il possibile matrimonio con Bastian Muller: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata…

mi volete bigama? Io vivo il qui e ora.” La conduttrice romana ha dunque lasciato intendere che per il momento non c’è nessun matrimonio in vista. Su Bastian ha però detto: “io e Bastian ci siamo trovati. Stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune. L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini e si è abituato a quelle giornata passate mangiando come si mangia da noi. Apparecchi, sparecchi e poi apparecchi di nuovo. Rilassati, tranquilli. L’ho svezzato, ormai è il terzo Natale.”

Ilary Blasi potrebbe condurre La Ruota della Fortuna? I progetti in Mediaset

Nel corso dell’intervista a F, Ilary Blasi ha parlato anche del suo futuro lavorativo, parlando anche della “Ruota della Fortuna“, lo storico game show che sta avendo un successo incredibile nell’access prime time Mediaset: “di sicuro farà Battiti Live estivo e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot.” Ilary poi si sbilancia, rivelando che, da grande amante dei giochi da tavolo: “mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: la Ruota della Fortuna, i quiz.”