La Ruota della Fortuna, e se a condurre fosse Ilary Blasi? I progetti della conduttrice in Mediaset

Nel corso di una lunga intervista per il Settimanale F, la conduttrice romana ha fornito risposte molto intriganti.

Ilary Blasi ha concesso una lunga intervista al Settimanale F. Tra i tanti argomenti trattati, il suo futuro a Mediaset e la relazione con Bastian Muller.

Ilary Blasi: “Il matrimonio con Bastian? Sono ancora sposata”

Ilary Blasi è stata intervistata per il Settimanale F, fornendo mote risposte alle indiscrezioni uscite ultimamente su di lei. La prima quella riguardante il possibile matrimonio con Bastian Muller:Non parliamo di questo, io sono ancora sposata…

mi volete bigama? Io vivo il qui e ora.” La conduttrice romana ha dunque lasciato intendere che per il momento non c’è nessun matrimonio in vista. Su Bastian ha però detto: “io e Bastian ci siamo trovati. Stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune. L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini e si è abituato a quelle giornata passate mangiando come si mangia da noi. Apparecchi, sparecchi e poi apparecchi di nuovo. Rilassati, tranquilli. L’ho svezzato, ormai è il terzo Natale.”

Ilary Blasi potrebbe condurre La Ruota della Fortuna? I progetti in Mediaset

Nel corso dell’intervista a F, Ilary Blasi ha parlato anche del suo futuro lavorativo, parlando anche della “Ruota della Fortuna, lo storico game show che sta avendo un successo incredibile nell’access prime time Mediaset: “di sicuro farà Battiti Live estivo e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot.” Ilary poi si sbilancia, rivelando che, da grande amante dei giochi da tavolo: “mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: la Ruota della Fortuna, i quiz.”