Ilary Blasi torna a parlare della crisi con Totti: “Chiacchiericcio”

Ilary Blasi è tornata a parlare delle voci in merito alla sua presunta crisi con Francesco Totti.

Ilary Blasi è tornata a parlare della sua presunta crisi con il marito, Francesco Totti, e ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia per le sue gaffe a L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi torna a parlare della crisi

Ilary Blasi ha ricevuto da Vallerio Staffelli un tapiro d’oro per le sue gaffe e i suoi scivoloni a L’Isola dei Famosi e, dopo aver ringraziato per il “premio” del Tg Satirico, la conduttrice ha risposto anche ad alcune domande in merito alla sua presunta crisi con il marito Francesco Totti.

“Era chiacchiericcio, è tutto a posto”, ha precisato la conduttrice, che insieme all’ex calciatore ha smentito fin dall’inizio le notizie in circolazione.

Ilary Blasi: le voci sulla crisi

Per settimane si è vociferato di una presunta crisi tra Ilary Blasi e suo marito, Francesco Totti, dopo che l’ex calciatore è stato avvistato allo stadio a poca distanza da Noemi Bocchi, la donna con cui – secondo qualcuno – avrebbe tradito la conduttrice.

L’indiscrezione è stata smentita con fermezza dal calciatore che, secondo sua moglie, non avrebbe neanche conosciuto la donna in questione.

“Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m***a”, ha dichiarato Ilary.