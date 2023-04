Divieti infranti nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma dove un vescovo anglicano, accompagnato da una cinquantina di altri sacerdoti, ha celebrato la messa e si è seduto sullo scranno del Papa.

Imbarazzo al Laterano, vescovo anglicano celebra la messa e si siede sullo scranno del Papa

Momenti di imbarazzo in Laterano e a Santa Marta dopo che un folto gruppo di preti anglicani che si trovavano a Roma hanno celebrato una messa nella basilica papale e il loro vescovo ha preso posto sullo scranno tradizionalmente usato dal Papa. Mai si era verificata una simile circostanza.

La circostanza – che ha portato all’infrazione di più di un divieto – è stata in realtà originata da un equivoco che rende quasi comica l’intera vicenda e che è stato provocato dalle falle nella catena di comunicazione esiste tra Roma e Londra.

Alcuni, infatti, hanno affermato che probabilmente quanto accaduto è dovuto al fraintendimento del messaggio che annunciava i preti protestanti, forse per scarsa dimestichezza con la lingua inglese di chi ha ricevuto la richiesta inviata dal Regno Unito.

Di fatto, stando al divieto imposto dal diritto canonico, il gruppo di religiosi anglicani non avrebbe mai potuto ricevere il permesso di celebrare messa al Laterano. Per la Chiesa cattolica, infatti, i protestanti sono considerati sacerdoti non adeguatamente ordinati.

Il fraintendimento e le scuse

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che a trasmettere il messaggio al Laterano sia stato un prete romano. Il religioso ha riportato la richiesta di un amico londinese, senza fornire tutte le informazioni necessarie. Non avrebbe specificato, infatti, se si trattasse di preti protestanti o di preti cattolici.

La messa, intanto, è stata celebrata lo scorso 18 aprile e ha dato vita a una raffica di speculazioni. Certo è che mai, prima d’ora, i protestanti avevano celebrato al Laterano.

A seguito dell’accaduto, sono prontamente arrivate spiegazioni e scuse da parte dei vertici della basilica di San Giovanni in Laterano.

“Il Capitolo Lateranense, attraverso monsignor Guerino Di Tora, vicario capitolare, esprime profondo rammarico per quanto avvenuto martedì scorso all’interno della Basilica di San Giovanni in Laterano dove un gruppo di 50 sacerdoti, accompagnati dal loro vescovo, tutti appartenenti alla comunione anglicana, hanno celebrato all’altare maggiore della cattedrale di Roma, contravvenendo alle norme canoniche”, è stato riferito. Di Tora ha anche precisato che “l’increscioso episodio è stato causato da un difetto di comunicazione”.

Intanto, in Vaticano, si va alla ricerca del prete che ha dato il via a questa serie di sfortunati eventi.